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WBSS: участники второго сезона в суперлегком весе

WBSS Иван Баранчик
00:17 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Промоутер Реджиса Прогрейса рассказал о будущих соперниках американца.

Американский промоутер Лу Дибелла назвал весь состав второго сезона турнира в весовой категории до 63,5 кг Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

6 из 8 участников были ранее объявлены официально. По словам Дибеллы, два последних бойца, которые выступят в турнире — это американский проспект Райан Мартин и экс-чемпион дивизионом ниже британец Терри Флэнеган.

Также к ним присоединился подопечный Дибеллы, "временный" чемпион WBC Реджис Прогрейс, который накануне победил аргентинца Хуана Хосе Веласко, завоевав путевку в Суперсерию.

Комментирует Дибелла:

"Риджис хочет объединительных поединков. Сделать бой с полноценным чемпионом WBC Хосе Карлосом Рамиресом пока-что не представляется возможным. А в этом турнире на кону будут титулы IBF и WBA. А значит, у Риджиса есть отличный шанс выйти из турнира с бриллиантовым титулом WBC, а также с двумя другими поясами", - говорит Дибелла.

Кроме названной тройки боксеров в турнире примут участие:

— Белорус Кирилл Релих (22-2, 19 КО), чемпион WBA;

— британец Джош Тейлор (13-0, 11 КО), претендент по WBC;

— белорус Иван Баранчик (18-0, 11 КО), претендент по IBF;

— швед Энтони Йигит (21-0-1, 7 КО), еврочемпион EBU и претендент по IBF;

— россиянин Эдуард Трояновский (27-1, 24 КО), претендент по WBA.

Напомним, жеребьевка второго сезона Суперсерии состоится в Москве 20 июля.

На следующий день должен состояться финал первого сезона в тяжелом весе между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, хотя он еще по вопросом. Менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил, что российская сторона не обеспечила украинцу перелет, проживание и охрану. Позже вероятность того, что бой может сорваться подтвердил промоутер Усика Александр Красюк.

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