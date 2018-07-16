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Усик отправился в Москву на бой с Гассиевым

Александр Усик
07:39 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Александр Усик заявил, что хочет встречи с Муратом Гассиевым и ему все равно, где пройдет бой.

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик (14-0, 11 КО) заявил, что для него не имеет значения, где проводить бой с Муратом Гассиевым.

"Моя подготовка проходила на олимпийской базе в Киеве. Это идеальное место для тренировок. Я провел там много времени до Олимпиады. Я жил и тренировался там много лет. Это база, которая пропахла спортивным духом. Пропахла работой.

Мой тренировочный лагерь? Я вставал в 4:50 утра каждый день и зажигал себя. Чтобы перестроиться, вы должны зажигать, что я и делал. Я наслаждаюсь тяжелыми тренировками, люблю давление, можете поверить в это? Возможно, я немного сумасшедший.

Для спаррингов мы пытались найти кого-то, у кого такой же стиль, как у Мурата. Это важно. Когда они выполняют ту же работу, что и Мурат, это поможет мне выучить конкретные комбинации против него.

В работе важна дисциплина. Одним из наиболее важных компонентов, который требуется от боксера для достижения наивысшего успеха, является дисциплина. Дисциплина превосходит все.

Бой в России? Я похож на человека, который боится драться? Я прекрасно чувствую себя. Я атлет, воин. Меня не волнует, где биться, я просто хочу боя. Я знаю, что в Украине будет великолепная поддержка. Что касается меня, то я готов, моя команда готова. Мы все едем в Москву с хорошим настроением.

Какой боец Гассиев? Вы можете посмотреть на YouTube. Скажу только одно: он сильный парень. И сейчас, слава Богу, Мурат и я сразимся за титул Мохамеда Али и абсолютного чемпиона мира", - цитирует Усика worldboxingsuperseries.com.

Бой Усик – Гассиев состоится 21 июля в Москве.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса, Усик - Гассиев.
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