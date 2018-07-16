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Украинский боксер кинул вызов Матиссе после поражения от Пакьяо

Тарас Шелестюк
10:04 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинец Тарас Шелестюк хочет встретиться с проигравшим аргентинцем.

Украинский полусредневес Тарас Шелестюк, год не выходивший на ринг, бросил вызов экс-чемпиону мира WBA в этой же весовой категории аргентинцу Лукасу Матиссе.

"Окей, ребята. В сентябре прошлого года Лукас Матиссе отказался драться со мной в андеркарде вечера бокса Канело-Головкин. Думаю, "Golden Boy Promotion" не хотят рисковать.

Но, после того как Матиссе потерял свой чемпионский титул вчера вечером в бою против Пакьяо, надеюсь, он и Оскар Де Ла Хойя, согласятся драться со мной в этом году.

Его команда ждала шанса оспорить титул чемпиона мира и он завоевал пояс в легком бою с Кирамом. Но теперь титул у Пакьяо и я хочу нашего поединка. Шелестюк-Матиссе — большой бой для фанатов бокса", - написал Шелестюк на своей странице в соцсетях.

Напомним, Мэнни Пакьяо добыл досрочную победу над Лукасом Матиссе в седьмом раунде поединка. На нашем сайте также доступно видео боя Пакьяо – Матиссе.

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Новости спорта, Бокс, Новости бокса, Тарас Шелестюк.
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