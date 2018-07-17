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Усик сменил тренера перед боем с Гассиевым

Усик и Ватаманюк
08:28 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: На бой с Гассиевым Александра Усика выведет новый тренер.

Чемпион мира по версиям WBC/WBO в первом тяжелом весе Александр Усика накануне запланированного на 21 июля в Москве финального поединка Всемирной боксерской суперсерии против обладателя титулов WBA/IBF Мурата Гассиева прекратил сотрудничество с Сергеем Ватаманюком.

C подготовкой к бою с Муратом Гассиевым Усику помогает его катмен Расс Анбер. Под руководством Анбера украинец уже проводил бой – с Майклом Хантером в США, сразу после того, как расстался с Али Баширом.

«Он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал мне, не помогало мне развиваться, - прокомментировал свое решение сам Усик. - Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы кто-то был. Он хороший парень, но хороший парень — это не профессия».

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Усик - Гассиев.
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