Ломаченко вернется на ринг в декабре

Менеджер чемпиона мира в легком весе по версии WBA Василия Ломаченко Эгис Климас заявил, что украинец быстро восстанавливается и скоро вернется к тренировкам, чтобы 1 или 8 декабря провести следующий бой.

"Он восстанавливает очень быстро. Вася уже делает бой с тенью и, что, я думаю, не понравится его доктору. Он уже делает некоторые упражнения, но на травмированное плечо все еще не дает нагрузку. У него есть люди, которые следят за восстановлением в центре реабилитации.

Думаю, мы увидим в августе-сентябре его работу, когда он будет готовиться к следующему поединку. Что касается самого боя, мы планируем 1 или 8 декабря", - цитирует Ломаченко BoxingScene.

Ранее промоутер Ломаченко говорил, что его следующий бой пройдет в ноябре - декабре, а следующим соперником может стать или Мэнни Пакьяо или победитель пары Раймундо Бельтран – Хосе Педраса.