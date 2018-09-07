Джошуа намерен с легкостью разобраться с Поветкиным

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа считает, что для того, чтобы утвердиться в качестве главной угрозы супертяжелого дивизиона, он должен с легкостью проходить своего следующего соперника россиянина Александра Поветкина:

"Поветкин представляет собой огромную угрозу, ведь он хочет оказаться на моем месте. Я думаю, что у меня были хорошие оппоненты, Поветкин тоже хорош, но мне не нужно слишком сильно засматриваться вперед из-за того, что дивизион сейчас в отличном состоянии, и есть очень интересные претенденты. Нужно фокусироваться на своем следующем сопернике, и вот почему: является ли он большой угрозой? Да, но если я не смогу пройти его, то каждый для меня будет большой угрозой. Я должен разобраться с Поветкиным легко, чтобы показать, что угрозой являюсь я, что именно со мной всем придется считаться", - сказал Энтони Джошуа.