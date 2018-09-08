У боксера Джошуа перед боем с Поветкиным угнали именной автомобиль

Британский боксер Энтони Джошуа попал в неприятную ситуацию накануне своего поединка с Александром Поветкиным. У Олимпийского чемпиона украли эксклюзивный автомобиль.

Джошуа проводил тренировку в Шеффилде, когда ему сообщили о том, что его Лэнд Ровер, стоимостью в 150 тысяч фунтов, был угнан из его поместья в лондоне. Отметим, что автомобиль был собран под заказ боксера, а на двигателе красовались его инициалы.

Дело уже передали в полицию, а потому любые подробности будут засекречены до завершения расследования. К счастью для британца, в машине не было ничего ценного. Сам Джошуа предпочитает не думать об этом, а полностью сконцентрироваться на предстоящем поединке.