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Хан - Варгас. Видео боя

Амир Хан - Самуэль Варгас
08:35 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Смотреть полное видео боя Амир Хан - Самуэль Варгас.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе британец Амир Хан (33-4, 20 КО) одержал победу единогласным решением судей в бою с колумбийцем Самуэлем Варгасом (29-4-2, 14 КО).

Наиболее интересными в этом бою были второй и третий раунды. В начале второго раунда Хан отправил Варгаса в нокдаун, но в конце этого же раунда уже сам оказался на настиле ринга. Впрочем, уже в третьем раунде Хан отдал "должок" своему оппоненту, снова отправив его в нокдаун. В дальнейшем бой перешел в более спокойное русло, в котором лучше чувствовал себя более техничный Хан, который в итоге победил на картах судей со счетом 119:109, 118:110 и 119:108.

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Новости спорта, Амир Хан, Амир Хан - Самуэль Варгас, Бокс, Новости бокса, Самуэль Варгас.
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