Портер победил Дэнни Гарсию и стал новым чемпионом мира

В Бруклине (Нью-Йорк, США) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок в полусреднем весе за вакантный титул по версии WBC между Шоном Портером и Дэнни Гарсией. Бой прошёл все отведённые регламентом 12 раундов. В первой половине боя Гарсия пытался завладеть преимуществом и работать первым номером, Портер, в свою очередь, предпочитал излюбленную работу на близкой дистанции.

Ближе к завершению встречи Шон и вовсе перехватил инициативу, записав себе в актив чемпионские раунды. По итогам поединка все судьи отдали предпочтение Портеру — 115:113, 115:113, 116:112. Таким образом, он вновь стал чемпионом мира. Ранее он владел титулом по версии IBF в полусреднем весе.