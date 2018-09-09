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Бокс. Ничья Ньетеса и Паликте в бою за титул WBO

Донни Ньетес - Астон Паликте
13:18 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Скриншот

Новости спорта: Донни Ньетес и Астон Паликте не выявили победителя в бою за вакантный пояс WBO

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях 36-летний филиппинец Донни Ньетес (№1 WBO) и его 27-летний соотечественник Астон Паликте (№2 WBO) завершили вничью поединок за титул WBO в первом легчайшем весе, который в итоге остался вакантным.

По итогам двенадцати раундов один из судей выставил счет 118-110 в пользу Ньетеса, второй отдал победу Паликте со счетом 116-112, а третий выставил ничейный счет 114-114.

Согласно данным CompuBox Паликте действовал в этом поединке намного активнее соперника (830 выброшенных ударов против 523), однако Ньетес оказался значительно точнее, нанеся 194 удара (37%) против 124 (15%) у соперника.

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Новости спорта, Астон Паликте, Бокс, Донни Ньетес, Донни Ньетес - Астон Паликте, Новости бокса.
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