Бокс. Ничья Ньетеса и Паликте в бою за титул WBO

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях 36-летний филиппинец Донни Ньетес (№1 WBO) и его 27-летний соотечественник Астон Паликте (№2 WBO) завершили вничью поединок за титул WBO в первом легчайшем весе, который в итоге остался вакантным.

По итогам двенадцати раундов один из судей выставил счет 118-110 в пользу Ньетеса, второй отдал победу Паликте со счетом 116-112, а третий выставил ничейный счет 114-114.

Согласно данным CompuBox Паликте действовал в этом поединке намного активнее соперника (830 выброшенных ударов против 523), однако Ньетес оказался значительно точнее, нанеся 194 удара (37%) против 124 (15%) у соперника.