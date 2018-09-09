Бой Ломаченко - Педраса перенесен

Поединок Ломаченко — Педраса перенесли на 8 декабря по просьбе транслятора боя, сообщил промоутер украинца Боб Арум.

Дело в том, что ESPN хочет показать трансляцию ежегодного вручения трофея лучшему игроку года в университетском футболе в прямом эфире, которая по времени может совпасть с боем Ломаченко.

Ранее сообщалось, что поединок между боксерами состоится в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде.

Оба боксера являются чемпионами мира в легком весе. Василий Ломаченко владеет титулом WBA в то время, как Педрасе принадлежит пояс чемпиона WBO.

Если Ломаченко победит Педрасу, то его следующим соперником может стать обладатель еще двух чемпионских поясов в легком весе Майки Гарсия. Победа позволит украинцу стать абсолютным чемпионом в легком весе.