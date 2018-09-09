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Бой Ломаченко - Педраса перенесен

Василий Ломаченко
17:20 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Бой Василия Ломаченко и Хосе Педрасы состоится 8 декабря.

Поединок Ломаченко — Педраса перенесли на 8 декабря по просьбе транслятора боя, сообщил промоутер украинца Боб Арум.

Дело в том, что ESPN хочет показать трансляцию ежегодного вручения трофея лучшему игроку года в университетском футболе в прямом эфире, которая по времени может совпасть с боем Ломаченко.

Ранее сообщалось, что поединок между боксерами состоится в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде.

Оба боксера являются чемпионами мира в легком весе. Василий Ломаченко владеет титулом WBA в то время, как Педрасе принадлежит пояс чемпиона WBO.

Если Ломаченко победит Педрасу, то его следующим соперником может стать обладатель еще двух чемпионских поясов в легком весе Майки Гарсия. Победа позволит украинцу стать абсолютным чемпионом в легком весе.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хосе Педраса.
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