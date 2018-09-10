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Беллью: Я намерен побить лучшего бойца в крузервейте

Тони Беллью
16:51 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Британец в очередной раз подчеркнул свою уверенность в победе над Александром Усиком.

Британский боксер Тони Беллью подогрел интерес публики к своему поединку против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика.

“Все идет к тому, что я встречусь на ринге с лучшим бойцом крузервейта со времен Холифилда. Даже поражение в боя со мной не остановит его, и он поднимется в супертяжи, чтобы стать чемпионом.

Он хотел встретиться со мной в супертяжелом весе, но я не желаю драться с таким монстром, когда на кону не стоит ничего. Единственное, что сможет меня мотивировать на такое противостояние – все 4 пояса и возможность стать первым британским абсолютным чемпионом в этом дивизионе.

Когда мы окажемся на ринге, я останусь один на один с феноменальным боксером, который принес любительский стиль в профессиональный бокс. Но не думайте, что я буду восхищаться ним во время боя. Я буду давить на него со всей силы и заставлю его работать на пределе. Посмотрим, каков Усик в такой ситуации.

Люди не верят в мою победу, но я уже был в таком положении. Оба моих поединка с Хеем я был аутсайдером, но все мы знаем, чем это закончилось. Эти 13 недель я буду страдать как никогда в жизни. Посмотрим, к чему это приведет”,- сказал Беллью в интервью для BBC.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Тони Беллью.
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