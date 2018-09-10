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Гассиев рассказал, когда вернется к тренировкам

Мурат Гассиев
17:10 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Мурат Гассиев перенес операцию на плече и рассказал, когда сможет вернуться к боксу.

Экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF в тяжелом весе Мурат Гассиев рассказал о восстановлении после перенесенной на плече операции.

"Самочувствие отличное, как и настроение. Операция прошла хорошо. Сейчас идет курс восстановления, скоро приступлю к тренировкам. Насчет сроков говорить тяжело. Нужно смотреть, как пойдет восстановление, как будет себя рука чувствовать. Сейчас нужно все правильно сделать, никуда не спешить.

Буквально несколько дней назад снял швы. Через три месяца можно снять лангетку, и потихоньку можно начинать легкие пробежки. А к стопроцентным тренировкам смогу приступить где-то через полгода.

Травма сказывалась на бое с Усиком, но это ни в коем случае не причина моего поражения. Он и технически, и тактически лучше был готов. Просто все сложилось в одно, и я проиграл по всем статьям", - цитирует Гассиева Р-Спорт.

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Новости спорта, WBA, Александр Усик, Бокс, Мурат Гассиев, Новости бокса.
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