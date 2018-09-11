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Энтони Джошуа дал несколько советов Александру Усику

Энтони Джошуа
08:35 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Энтони Джошуа считает, что Александр Усик должен все делать постепенно в cупертяжелом весе.

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO и IBF Энтони Джошуа дал несколько советов Александру Усику прежде, чем тот перейдет в супертяжелый вес.

"У Усика есть перспективы в супертяжелом весе, однако главное – все делать правильно. Раньше такие здоровяки, как я, как Деонтей Уайлдер или же, как Тайсон Фьюри выглядели неуклюжими. Но теперь все иначе. У нас отличная координация, мы по-прежнему можем хорошенько жахнуть, мы физически крепкие. Об этом я и говорю. Усику необходимо двигаться последовательно, не перепрыгивать ступеньки. Он должен сперва понять, каково это, когда по тебе попадает дядька весом 108-114 кг.

В супертяжах далеко на одной технике не уедешь. Здесь важно все. И прежде всего, важна твоя воля к победе. Важно, можешь ли ты выстоять под ударами. Знаю, у него отличный любительский опыт. Знаю, он был хорош в тяжелом весе. Но в хэвивейте испытание предстоит пройти не только его технике, но и его воле к победе. Мне будет очень интересно посмотреть, как он со всем этим справится. Я очень рад приветствовать Усика в супертяжелом весе. Считаю, он – отличный актив для нашего дивизиона", – цитирует Джошуа издание BoxingScene.

Напомним, что Усик сперва намерен звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Следующим соперником украинца должен быть Тони Беллью. Однако возможен бой и против россиянина Дениса Лебедева.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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