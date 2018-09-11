День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Вторник, 11.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина - Словакия: обзор захватывающего поединка Лиги наций (Видео)
Украина - Словакия: обзор захватывающего поединка Лиги наций (Видео)
Новости: Лига наций: расписание матчей 10 сентября
Лига наций: расписание матчей 10 сентября
Новости: Джокович в третий раз выиграл US Open
Джокович в третий раз выиграл US Open
Новости: 27 метров над уровнем Мостара: экстремальный этап Red Bull Cliff Diving
27 метров над уровнем Мостара: экстремальный этап Red Bull Cliff Diving
X

Красюк: Не Усик заключил контракт с Эдди Хирном, а я

Александр Красюк
10:17 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Александр Красюк рассказал о тонкостях сотрудничества с главой промоутерской компании Matchroom Boxing.

Глава промоутерской компании K2 Promotion Ukraine Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, рассказал о тонкостях подписания контракта украинца с Эдди Хирном и Matchroom Boxing.

"На самом деле дела обстоят несколько иначе. Не Александр Усик заключил контракт с Эдди Хирном, а глава промоутерской компании K2 Promotion Ukraine Александр Красюк заключил контракт о сопромоутерстве Александра Усика с Эдди Хирном и его промоутерской Matchroom Boxing. Этот контракт уже подписан не только мной и Эдди, но и самим Александром Усиком, а также его менеджером Эгисом Климасом. Но его старт будет положен с момента поединка Александра Усика, предположительно с Тони Белью, который состоится 10 ноября", – приводит слова Красюка Sport.ua.

Напомним, что следующим соперником Усика должен быть британец Тони Беллью, однако украинец может встретится и с россиянином Денисом Лебедевым.

Ранее Эдди Хирн рассказал, для чего подписал контракт с Усиком, а Энтони Джошуа дал несколько советов Александру прежде, чем тот перейдет в супертяжелый вес.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Красюк, Бокс, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)

Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко

Десять лучших боксеров мира от BoxRec: с Усиком и Ломаченко
Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией

Жена экс-форварда Динамо порадовала яркой фотосессией
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Бой Ломаченко - Педраса перенесен Бокс. Ничья Ньетеса и Паликте в бою за титул WBO Бокс. Ковнацки победил Мартина

Последние новости

Мун Чжэ Ин ждет второго саммита США-КНДР Леди Гага появится на обложке популярного глянца Бурда - о матче Украина - Словакия в Лиге наций
Сегодня читают в спорте
01 Леннокс Льюис начал подготовку к реваншу с Виталием Кличко
02 "Парень, ты откуда? Тебе автограф дать?": Селезнев - о шутках Лунина
03 Энтони Джошуа дал несколько советов Александру Усику
04 Куарежма шикарной рабоной поиздевался над Кариусом (Видео)
05 Луческу: Турция играет лучше России
Новости сегодня
10:37 Ароматизированные сигареты могут запретить в Украине
10:34 Настя Каменских рассказала, что хочет сделать за 100 дней
10:32 В Донецкой области осудили женщину-боевика
10:21 Система "ВИЧ-инфекция в Украине" заработает в тюрьмах
10:21 Маникюр 2018: яркие идеи осеннего маникюра для милых дам (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Белый дом угрожает Асаду
Белый дом угрожает Асаду
Новости: Погода 11 сентября: большинство областей Украины накроют дожди
Погода 11 сентября: Украину накроют дожди
Новости: Итоги 10 сентября: Осенний призыв 2018, штрафы для водителей, снегопад в Африке
Итоги 10 сентября
Новости: Врачи назвали симптомы, которые свидетельствуют о чрезмерном употреблении кофе
Врачи назвали симптомы, которые свидетельствуют о чрезмерном употреблении кофе
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь