Красюк: Не Усик заключил контракт с Эдди Хирном, а я

Глава промоутерской компании K2 Promotion Ukraine Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, рассказал о тонкостях подписания контракта украинца с Эдди Хирном и Matchroom Boxing.

"На самом деле дела обстоят несколько иначе. Не Александр Усик заключил контракт с Эдди Хирном, а глава промоутерской компании K2 Promotion Ukraine Александр Красюк заключил контракт о сопромоутерстве Александра Усика с Эдди Хирном и его промоутерской Matchroom Boxing. Этот контракт уже подписан не только мной и Эдди, но и самим Александром Усиком, а также его менеджером Эгисом Климасом. Но его старт будет положен с момента поединка Александра Усика, предположительно с Тони Белью, который состоится 10 ноября", – приводит слова Красюка Sport.ua.

Напомним, что следующим соперником Усика должен быть британец Тони Беллью, однако украинец может встретится и с россиянином Денисом Лебедевым.

Ранее Эдди Хирн рассказал, для чего подписал контракт с Усиком, а Энтони Джошуа дал несколько советов Александру прежде, чем тот перейдет в супертяжелый вес.