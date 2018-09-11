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Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине

Головкин - Альварес
14:57 Сегодня Телеграф
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер

Новости спорта: В воскресенье утром состоится один из самых главных поединков 2018 года - реванш Головкин - Альварес.

В воскресенье, 16 сентября, в 6:00 в программе "Большой бокс" на телеканале "Интер" смотрите трансляцию из США боксерского поединка между чемпионом мира по версиям IBO, WBA, WBC Геннадием Головкиным (38 побед, 34 из них — нокаутом, 1 ничья) из Казахстана и претендентом на титул - мексиканцем Саулем Альваресом  (49 побед, 34 из них — нокаутом, 1 поражение, 2 ничьи).

"Телеграф Спорт" проведет онлайн-трансляцию боя.

Боксерское противостояние пройдет на T-Mobile Arena в Лос-Анджелесе.

На кону боя будут стоять все чемпионские пояса боксера из Казахстана, а также специальный пояс от WBC и вакантный титул чемпиона The Ring, который был отобран у Альвареса.

Первый поединок между боксерами состоялся осенью 2017 года. Тогда судьи не смогли отдать предпочтение ни одному из спортсменов и зафиксировали ничью. Повторный бой должен определить, кто же самый сильный из них в своей весовой категории.

Украинские телезрители смогут посмотреть поединок на телеканале "Интер" в воскресенье, 16 августа, в 6:00.

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Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Головкин - Альварес, Новости бокса, Сауль Альварес.
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