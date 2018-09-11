Соперник Усика Тони Белью посетит Украину

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала о самых интересных событиях во время конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который состоится в Киеве.

В частности, во время конгресса может пройти промо-кампания к бою Александр Усик - Тони Белью. Команда украинского боксера приглашает Белью в Киев и предлагает британцу стать участником нескольких акций. Бой Усик - Белью состоится в ноябре в Великобритании. Контракт должен быть подписан в ближайшее время.

Точно в Киев приедет Леннокс Льюис. У него запланирована встреча с Виталием Кличко.

«Леннокс пообещал приехать в Киев. Когда последний раз Льюис приезжал, он говорил, что в Киеве ему очень нравится. О формате встречи с Виталием они уже договорились. Думаю, мы с вами скоро узнаем, каким он будет», - рассказала Шатерникова.

Напомним, конгресс WBC состоится в Киеве с 30 сентября по 5 октября.