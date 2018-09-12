Красюк рассказал, когда может состояться бой Усика с Джошуа

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинец обязательно перейдет в супертяжи, если победит Тони Беллью, а также предположил, когда может состояться бой против Энтони Джошуа.

"Как только Усик перейдет в супертяжелый дивизион, он будет целиться на бой с Джошуа. И я могу предвидеть, что этот бой будет действительно необычным для современного бокса.

Мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы поеднок состоялся к концу следующего года.

Но, сейчас рано об этом говорить, впереди бой против Беллью. Он не ребенок в боксе, которого легко нокаутировать, поэтому я не хочу забегать наперед. Но если Усик выиграет, то следующий бой проведет уже в супертяжелом весе", - цитирует Красюка Sky Sports.