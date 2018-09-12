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Головкин: Не исключаю, что заявления Альвареса были сделаны от злости

Геннадий Головкин
13:01 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Геннадий Головкин прокомментировал свою готовность к реваншу против Сауля Альвареса.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе Геннадий Головкин, который проведёт 15 сентября в Лас-Вегасе (США) свой второй бой против экс-чемпиона Сауля Альвареса, рассказал, что сделал выводы из их первого поединка.

«Все те глупости, которые команда Альвареса и он сам говорили обо мне, я использовал в качестве дополнительной мотивации при тренировках накануне нашего второго боя. Не исключаю, что заявления Сауля были сделаны от злости, но я не обращаю на это внимания. Я знаю, какие ошибки допустил в первом поединке, и знаю, как их исправить. В свою работу на ринге я внёс радикальные изменения, которые вы увидите», — сказал Головкин The Ring.

Напомним, это будет уже второй поединок между боксёрами. Впервые они встретились 16 сентября 2017 года, тогда была зафиксирована ничья.

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Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Сауль Альварес.
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