Бокс. Компании Фрэнка Уоррена и Боба Арума подписали договор о сотрудничестве

Неизвестно, распространяется ли их соглашение на территорию Великобритании, ведь TopRank и без этого, в принципе, имеют возможности организовывать вечера бокса на туманном Альбионе. А вот для компании Фрэнка Уоррена это очень хорошие перспективы продвинуться на американском рынке. Стоит отметить, что контракт с компанией Боба Арума также включает в себя и соглашение с телеканалом ESPN.

"Я очень рад и горжусь объявить об этой знаменательной многолетней сделке с Top Rank, благодаря которой будут регулярно транслироваться бои моей компании на платформах ESPN в США и Канаде. Это была очень привлекательная возможность для нас. Это принесет пользу для молодых бойцов, когда их поединок будет показан в эфире одной из крупнейших телекомпаний в спорте. Также наши молодые боксеры буду иметь возможность разделить прямой эфир с такими звездами мирового бокса, как Теренс Кроуфорд и Василий Ломаченко. Мои клиенты получили возможность стать звездами в Америке", — цитирует Уоррена Fightnews.