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Бокс. Компании Фрэнка Уоррена и Боба Арума подписали договор о сотрудничестве

Бокс
21:27 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Frank Warren's Queensberry Promotions и Top Rank подписали многолетнее соглашение на проведение боев в США.

Неизвестно, распространяется ли их соглашение на территорию Великобритании, ведь TopRank и без этого, в принципе, имеют возможности организовывать вечера бокса на туманном Альбионе. А вот для компании Фрэнка Уоррена это очень хорошие перспективы продвинуться на американском рынке. Стоит отметить, что контракт с компанией Боба Арума также включает в себя и соглашение с телеканалом ESPN.

"Я очень рад и горжусь объявить об этой знаменательной многолетней сделке с Top Rank, благодаря которой будут регулярно транслироваться бои моей компании на платформах ESPN в США и Канаде. Это была очень привлекательная возможность для нас. Это принесет пользу для молодых бойцов, когда их поединок будет показан в эфире одной из крупнейших телекомпаний в спорте. Также наши молодые боксеры буду иметь возможность разделить прямой эфир с такими звездами мирового бокса, как Теренс Кроуфорд и Василий Ломаченко. Мои клиенты получили возможность стать звездами в Америке", — цитирует Уоррена Fightnews.

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Новости спорта, Frank Warren's Queensberry Promotions, Top Rank, Бокс, Новости бокса.
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