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Эдди Хирн назвал бой Джошуа - Поветкин тяжелейшим в карьере британца

Энтони Джошуа
21:25 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com
Фото: Твиттер

Новости спорта: Эдди Хирн прокомментировал ближайший бой Энтони Джошуа против Александра Поветкина.

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что запланированный на 22 сентября поединок против Александра Поветкина, станет одним из самых сложных в карьере его подопечного.

По словам Хирна, вся сложность заключается в том, что для Джошуа в этом бою на карту будет поставлено все. «На мой взгляд, предстоящий поединок – самый сложный для Энтони, за исключением боя с Кличко, - заявил Хирн. – А, может, даже включаю поединок с Кличко, поскольку на карту поставлено все. Поэтому мы серьезно относимся к этому. Думаю, что это будут гораздо жесткий бой, нежели с другими бойцами, которые называются в качестве возможных оппонентов Энтони. Это будет большая битва, и я уверен, что Энтони Джошуа покажет все и еще раз докажет, что является лучшим супертяжем в мире».

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
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