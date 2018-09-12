Эдди Хирн назвал бой Джошуа - Поветкин тяжелейшим в карьере британца

Эдди Хирн, представляющий интересы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа, заявил, что запланированный на 22 сентября поединок против Александра Поветкина, станет одним из самых сложных в карьере его подопечного.

По словам Хирна, вся сложность заключается в том, что для Джошуа в этом бою на карту будет поставлено все. «На мой взгляд, предстоящий поединок – самый сложный для Энтони, за исключением боя с Кличко, - заявил Хирн. – А, может, даже включаю поединок с Кличко, поскольку на карту поставлено все. Поэтому мы серьезно относимся к этому. Думаю, что это будут гораздо жесткий бой, нежели с другими бойцами, которые называются в качестве возможных оппонентов Энтони. Это будет большая битва, и я уверен, что Энтони Джошуа покажет все и еще раз докажет, что является лучшим супертяжем в мире».