Головкин радикально изменил свою работу на ринге

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе Геннадий Головкин заявил, что после первого боя с Саулем Альваресом сделал выводы и внес изменения в свой стиль бокса.

"Все те глупости, которые команда Альвареса и он сам говорили обо мне, я использовал в качестве дополнительной мотивации при тренировках накануне нашего второго боя. Не исключаю, что заявления Сауля были сделаны от злости, но я не обращаю на это внимания. Я знаю, какие ошибки допустил в первом поединке, и знаю, как их исправить. В свою работу на ринге я внёс радикальные изменения, которые вы увидите", — цитирует Головкина The Ring.

Напомним, бой Головкин - Альварес пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе.