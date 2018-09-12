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Головкин готов победить нокаутом Альвареса

Абель Санчес и Геннадий Головкин
21:40 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Твиттер Головкина

Новости спорта: Абель Санчес прокомментировал ближайший супер-бой Геннадий Головкин - Сауль Альварес 2.

Абель Санчес, тренер чемпиона мира в среднем весе по двум версиям Геннадия Головкина, заявил в интервью WBN о том, что одной из их тактических заготовок на второй бой с Саулем "Канело" Альваресом является проведение удара слева по печени, аналогичного тому, которым в 2004 году Бернард Хопкинс нокаутировал Оскара Де Ла Хойю и стал абсолютным чемпионом мира в среднем весе. В случае победы Головкин побьет рекорд Хопкинса по количеству последовательных защит титула в среднем весе.

"Обычно я не рассказываю о планах на бой, но я готов поделится его частью, — сказал Санчес. — Геннадий отрабатывал этот удар и готов сделать то же самое с Канело. Мы освежили эту технику и даже дали имя — "The Ginger Snap". На мой взгляд, это будет поэтично побить рекорд, используя тот же самый удар, что использовал Бернард для объединения титулов".

"Субботний бой станет определяющим. Мы увидим, выйдет ли Канело драться или бегать, выживать и надеяться на еще один подарок от судей, — продолжил Санчес. — Геннадий готов остановить Канело этим ударом в печень. Геннадий дерется не только в мексиканском стиле, он напоминает боксера старой филадельфийской школы. Не удивляйтесь, если Геннадий закончит бой ударом, возвращающим нас в те времена — классическим ударом в печень, чтобы окончательно развеять миф Канело. Бернард был первым, кто нокаутировал Оскара, и Геннадий станет первым, кто нокаутирует Канело".

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