День Независимости Украины

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Двое украинцев попали в символическую сборную тура Лиги наций
Двое украинцев попали в символическую сборную тура Лиги наций
Новости: Лига наций: результаты матчей 11 сентября
Лига наций: результаты матчей 11 сентября
Новости: Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Головкин - Альварес: где и когда смотреть реванш в Украине
Новости: Мотогонщик нажал на тормоз соперника на скорости 225 км/ч (Видео)
Мотогонщик нажал на тормоз соперника на скорости 225 км/ч (Видео)
X

Джошуа рассказал, за счет чего победит Поветкина

Энтони Джошуа
20:14 Сегодня Телеграф
allboxing.ru
Фото: Твиттер Джошуа

Новости спорта: Энтони Джошуа рассказал, что будет анализировать действия Поветкина в ринге и менять свой стиль ведения боя от раунда к раунду.

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что он хочет вернуться к своему агрессивному стилю и победить россиянина Александра Поветкина в поединке 22 сентября на лондонском стадионе Уэмбли.

"Выйти и получить удовольствие, не быть слишком осторожным, потому что это вредит моему агрессивному стилю, — цитирует Джошуа dailystar.co.uk. — Выйти и победить Поветкина, как я бы сделал с любым другим соперником. Как я это сделаю? Возможно я буду боксировать и делать бой проще. Возможно, я буду держать высокую защиту и отвечать ударом на удар, атакой на атаку. Я говорю так, потому что я гибкий боксер. Я могу боксировать с дистанции или пойти в рубку. Это зависит от анализа соперника. Я анализирую их каждое действие и меняю стиль от раунда к раунду".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Джошуа - Поветкин, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре

Экстрим, прыжки и море эмоций: захватывающие кадры Red Bull Cliff Diving в Мостаре
Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)

Очаровательная Мила Омельченко - модель, которая покорила сердце Милевского (Фото)
Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)

Яркие моменты суперматча Лиги наций УЕФА Португалия - Италия (Фото)
Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)

Вторая половинка бразильского легионера Динамо (Фото)
День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты

День рождения Харлан: яркие фото и меткие цитаты
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Красюк рассказал, когда может состояться бой Усика с Джошуа Хэй: Поветкин – соперник посильнее, чем Кличко Тренер Беллью: Бой с Усиком почти согласован

Последние новости

Супрун: В четырех городах Украины откроют центры трансплантации На Киевщине местные чиновники украли 700 тыс на ремонте дорог В Запорожской области обезвредили банду вымогателей
Сегодня читают в спорте
01 Наставник сборной Хорватии - об унизительном поражении против Испании
02 Лига наций: результаты матчей 11 сентября
03 Украина (U-21) – Андорра (U-21): обзор захватывающего матча отбора на ЧЕ-2019
04 Три игрока покинули расположение сборной Украины перед матчем против Испании
05 В Израиле выпустили пиво в честь украинского футболиста
Новости сегодня
20:51 Улыбка до ушей: смешные селфи, которые вас заставят посмеяться
20:48 Экс-чемпион UFC Вердум отстранен от боев на два года
20:44 Экс-чиновнику МЧС заплатят 1,5 млн за моральный ущерб от следствия
20:42 Из энергоблока на ЧАЭС спасатели вытащили лося
20:34 На Юношеские Олимпийские игры отправятся 55 украинских спортсменов
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
Фейгин сообщил, на кого могут обменять Сущенко
Новости: Слушания по делу Кернеса можно будет смотреть онлайн
Слушания по делу Кернеса можно будет смотреть онлайн
Новости: НБУ сделал прогноз по инфляции
НБУ сделал прогноз по инфляции
Новости: Xiaomi показала новый смартфон Mi 8 Youth
Xiaomi показала новый смартфон Mi 8 Youth
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь