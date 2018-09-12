Джошуа рассказал, за счет чего победит Поветкина

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что он хочет вернуться к своему агрессивному стилю и победить россиянина Александра Поветкина в поединке 22 сентября на лондонском стадионе Уэмбли.

"Выйти и получить удовольствие, не быть слишком осторожным, потому что это вредит моему агрессивному стилю, — цитирует Джошуа dailystar.co.uk. — Выйти и победить Поветкина, как я бы сделал с любым другим соперником. Как я это сделаю? Возможно я буду боксировать и делать бой проще. Возможно, я буду держать высокую защиту и отвечать ударом на удар, атакой на атаку. Я говорю так, потому что я гибкий боксер. Я могу боксировать с дистанции или пойти в рубку. Это зависит от анализа соперника. Я анализирую их каждое действие и меняю стиль от раунда к раунду".