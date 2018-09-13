Усик - Белью: букмекеры сделали свой прогноз на бой
Новости спорта: Букмекеры считают Александра Усика безупречным фаворитом боя против Тони Беллью.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (15-0, 11 КО) является безоговорочным фаворитом в бою против британца Тони Белью (30-2-1, 20 КО) по версии букмекеров.
В большинстве контор на победу украинца дают коэффициент в районе 1,10, тогда как победа Белью оценивается в 7,50. Коэффициент на ничью – 25,0.
По сообщению Boxing247, 94% игроков, сделавшие ставки на этот матч, поставили как раз на украинца.
Бой Усик – Белью запланирован на 10 ноября и, вероятнее всего, пройдет в Манчестере. В случае победы в этом бою украинец перейдет в супертяжелый вес.
Напомним, Усик подписал контракт с промоутерской компанией Эдди Хирна.