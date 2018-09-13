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Хирн сделал свой прогноз на предстоящий бой Усик - Беллью

Эдди Хирн
10:58 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Эдди Хирн допускает возможность победы британского боксера над Александром Усиком.

Глава промоутерсокй компании Matchroom Boxing Эдди Хирн уверен, что у Тони Беллью есть шансы победить Александра Усика.

"У Беллью были две невероятные кряду победы над Дэвидом Хэем. Это странно, но сейчас Беллью выглядит даже лучше, чем в те годы, когда он был помоложе.

У него появился невероятный шанс. Он может возглавить рейтинг "паунда". Правда, для этого необходимо побить Усика. Букмекеры и эксперты считают, что шансов у Беллью нет, но парень ведь тем и известен, что он всегда плевал на их мнение.

Представил себе на минуточку, что произойдет, если победит андердог Беллью. Думаю, несколько дней все СМИ будут писать только лишь об этом. Интернет просто взорвется", - заявил Хирн.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Тони Беллью, Эдди Хирн.
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