15 сентября чемпион мира в среднем весе по двум версиям Геннадий Головкин в случае победы над Саулем "Канело" Альваресом имеет возможность побить рекорд в 20 последовательных защит титула в среднем весе, установленный Бернардом Хопкинсом, и, похоже, последний испытывает противоречивые чувства по данном поводу. ESPN приводит слова Хопкинса, в которых он признает возможное достижение Головкина.

"Если он побьет рекорд, я буду рад, что он достанется тому, кто это заслуживает, чем тому, кто этого не заслужил подбором легких соперников, — сказал Хопкинс. — Головкин не подбирал легких соперников. Он победил сильнейших, а многие не хотели драться с ним. Если он победит Канело и побьет рекорд, он это заслужил".

Однако во время общения с журналистами в среду Хопкинс попросил их не упоминать вместе имена Головкина и чемпиона мира в среднем весе 80-х годов прошлого века Марвина Хаглера.

"Даже не упоминайте Марвина Хаглера и Головкина в одном предложении. Это неуважение к Марвину Хаглеру, — приводит слова Хопкинса The Los Angeles Times. — Даже не касайтесь этого. Вы позорите сами себя".

Хопкинс также напомнил, что Головкин владел регулярным титулом WBA при наличии суперчемпиона, и эти бои тоже пошли ему в зачет.

"Говорят, что все рекорды будут побиты. В данном случае, я не могу вам этого сказать. В данном случае, не следует вознаграждать за то, что кто-то был вторым или владел второстепенным титулом", — сказал Хопкинс.