Сауль Альварес не будет выплачивать экс-промоутеру $ 8,5 млн

Апелляционный суд в штате Флорида, США отменил решение суда первой инстанции, обязывающее Сауля "Канело" Альвареса выплатить 8,5 млн долларов своему бывшему промоутеру — компании All Star Boxing в качестве возмещения ущерба, сообщает Miami Herald.

Напомним, что All Star Boxing являлась промоутером Альвареса с сентября 2008 по декабрь 2009. Она организовала ему девять боев, оплачивала часть его расходов и даже отказалась от своей доли от его гонораров, но не имела подписанного контракта с перспективным мексиканцем. По заявлению All Star Boxing, они рассматривали это как инвестиции, рассчитывая на солидное возмещение от будущих боев Альвареса.

Но в январе 2010 года Альварес подписал контракт с Golden Boy Promotions. All Star Boxing подала в суд на GBP и Альвареса, и в 2016 году суд отклонил иск против GBP, а Альвареса обязал выплатить бывшим промоутерам 8,5 млн долларов. Сейчас суду предстоит вновь определить сумму ущерба, и по мнению адвоката Альвареса, все может ограничится суммой около 50 тысяч долларов — расходов All Star Boxing на экипировку, авиаперелеты и прочее, которые они могут подтвердить документально.