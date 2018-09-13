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Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе

Александр Усик
22:16 Чт, 13 Сентябрь 2018 Телеграф
allboxing.ru
Фото: k2ukraine

Новости спорта: Александр Красюк рассказал, что после боя Тони Беллью Александр Усик планирует перейти в супертяжелый вес.

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, сообщил в интервью Sky Sports, что украинец может перейти в супертяжелый вес в конце 2019 года.

«Сделаем все, что это произошло в конце следующего года, — сказал промоутер. — После перехода в элитный дивизион он будет искать боя с королем веса, которым в данный момент является Энтони Джошуа. Можно ожидать, что бой Усика и Джошуа станет чем-то экстраординарным в современном боксе».

Впрочем, промоутер отметил, что пока это только общие планы, и многое будет зависеть от предполагаемого поединка Усика против британца Тони Белью, который может состояться в ноябре этого года.

«Белью не пацан, которого легко нокаутировать, — добавил Красюк. — Нам не следует заглядывать слишком далеко вперед. Но если Усик победит, он несомненно перейдет в супертяжелый вес».

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Новости спорта, Александр Красюк, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Тони Беллью.
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