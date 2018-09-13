Промоутер рассказал, когда Усик дебютирует в супертяжелом весе

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, сообщил в интервью Sky Sports, что украинец может перейти в супертяжелый вес в конце 2019 года.

«Сделаем все, что это произошло в конце следующего года, — сказал промоутер. — После перехода в элитный дивизион он будет искать боя с королем веса, которым в данный момент является Энтони Джошуа. Можно ожидать, что бой Усика и Джошуа станет чем-то экстраординарным в современном боксе».

Впрочем, промоутер отметил, что пока это только общие планы, и многое будет зависеть от предполагаемого поединка Усика против британца Тони Белью, который может состояться в ноябре этого года.

«Белью не пацан, которого легко нокаутировать, — добавил Красюк. — Нам не следует заглядывать слишком далеко вперед. Но если Усик победит, он несомненно перейдет в супертяжелый вес».