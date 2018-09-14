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Пакьяо: Хан не хочет драться со мной

Мэнни Пакьяо
07:33 Сегодня Телеграф
allboxing.ru

Новости спорта: Вопрос разделения призового фонда является главным препятствием для организации боя Хан - Пакьяо.

Как сообщает WBN, похоже, что вопрос разделения призового фонда является главным препятствием для организации поединка 1 декабря между чемпионом мира в полусреднем весе Мэнни Пакьяо и британцем Амиром Ханом. По словам филиппинца, Хан хочет намного больше, чем он действительно заслуживает.

«Не похоже, что он действительно хочет драться со мной», — сказал Пакьяо.

Амир Хан, естественно, не согласен с этой позицией филиппинца.

«Мэнни стоит понимать, что у меня есть другие варианты — например, Келл Брук, — сказал Хан. — Мэнни не может просить слишком много, он не получит таких денег ни с кем другим. Таков мой ответ Мэнни».

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Новости спорта, Амир Хан, Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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