Пакьяо: Хан не хочет драться со мной

Как сообщает WBN, похоже, что вопрос разделения призового фонда является главным препятствием для организации поединка 1 декабря между чемпионом мира в полусреднем весе Мэнни Пакьяо и британцем Амиром Ханом. По словам филиппинца, Хан хочет намного больше, чем он действительно заслуживает.

«Не похоже, что он действительно хочет драться со мной», — сказал Пакьяо.

Амир Хан, естественно, не согласен с этой позицией филиппинца.

«Мэнни стоит понимать, что у меня есть другие варианты — например, Келл Брук, — сказал Хан. — Мэнни не может просить слишком много, он не получит таких денег ни с кем другим. Таков мой ответ Мэнни».