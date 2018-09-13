"Сломать рыжего": Тренер Головкина рассказал о стратегии на бой с Альваресом

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBO Геннадия Головкина Абель Санчес рассекретил план своего подопечного на реванш против мексиканца и даже дал ему название.

"Не удивляйтесь, если Геннадий закончит бой классическим ударом по печени, который вернет нас к старым добрым временам. Я обычно не рассказываю о наших планах на предстоящий бой, но эту часть стратегии могу раскрыть. Геннадий отрабатывал это в тренировочном лагере и готов сделать это с Альваресом в ринге.

Мы освежили этот удар и даже придумали ему название "Сломать рыжего". Посмотрим, будет ли Альварес драться, или опять побежит, чтобы выжить и получить очередной подарок от судей. Геннадий готов выбить дух из Канело этим ударом по печени," - сказал Санчес.