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"Сломать рыжего": Тренер Головкина рассказал о стратегии на бой с Альваресом

Абель Санчес
22:32 Чт, 13 Сентябрь 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Абель Санчес рассказал, на чем будет фокусироваться Геннадий Головкин во втором поединке против Сауля Альвареса.

Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA и IBO Геннадия Головкина Абель Санчес рассекретил план своего подопечного на реванш против мексиканца и даже дал ему название.

"Не удивляйтесь, если Геннадий закончит бой классическим ударом по печени, который вернет нас к старым добрым временам. Я обычно не рассказываю о наших планах на предстоящий бой, но эту часть стратегии могу раскрыть. Геннадий отрабатывал это в тренировочном лагере и готов сделать это с Альваресом в ринге.

Мы освежили этот удар и даже придумали ему название "Сломать рыжего". Посмотрим, будет ли Альварес драться, или опять побежит, чтобы выжить и получить очередной подарок от судей. Геннадий готов выбить дух из Канело этим ударом по печени," - сказал Санчес.

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Новости спорта, Абель Санчес, Бокс, Геннадий Головкин, Головкин - Альварес, Новости бокса, Сауль Альварес.
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