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Джошуа: Я наблюдал за боями Владимира Кличко и учился

Энтони Джошуа и Владимир Кличко
19:24 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: Энтони Джошуа считает себя лучшим боксером супертяжелого веса на данный момент.

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил, что многому научился у Владимира Кличко, а также ответил на выпады Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера в свой адрес.

По словам Джошуа, он сосредоточен на своей карьере и надеется, что после выигрыша у Поветкина в запланированном на 22 сентября поединке организовать встречу с победителем боя Уайлдер – Фьюри будет проще.

«Сейчас я – номер один в супертяжелом весе. Назовите кого-то, кто имеет лучшие показатели, чем я после 21 боя. Мне ничего не нужно рассказывать. Это сделает история. История - единственное, что имеет значение. Перейдя в профи, я постоянно побеждаю и взошел на вершину. Я наблюдал за боями Владимира Кличко и многому учился. Я начинал с самого низа. И если люди даже сейчас не довольны этим, они никогда не будут удовлетворены, - заявил Джошуа. - Тайсон Фьюри? Мне кажется он должен иметь немного уважения. Никто не может требовать, чтобы весь дивизион застыл, когда он был не у дел. У него были проблемы, и он не выходил в ринг три года. Но целый дивизион не может ждать. Мяч продолжает катиться. «Чарльз Мартин вызвал меня на бой. Он хотел драться со мной. Поэтому я подошел и сражался. Кличко хотел драться со мной, и я сражался. Мы с Уайлдером вели переговоры в течении длительного времени после моего боя с Такамом, но они провалились. Стадион «Уэмбли» зарезервирован на апрель. Даст Бог я выиграю и Поветкина и, надеюсь, договориться с победителем боя Уайлдер – Фьюри будет довольно просто. Пока что все похоже на борьбу за трон в супертяжелом весе. Но я никогда не стану этой девочкой в баре, постоянно воинственно рассказывающей о том, что «я был линейным чемпионом». Я не такой. Я сосредоточен на своей карьере, и знаю, куда иду».

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Новости спорта, Бокс, Владимир Кличко, Джошуа, Новости бокса.
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