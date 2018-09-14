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Хирн: Если бы Поветкин совершил бы какую-то провокацию, то все билеты разобрали

Эдди Хирн
08:23 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Эдди Хирн признал, что бой Джошуа с Поветкиным не соберёт полный стадион.

Промоутер чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о трудностях, которые возникли с продажей билетов на поединок его подопечного с Александром Поветкиным.

«В этот раз нам пришлось работать упорнее. Обычно, когда речь идёт о поединке с участием Джошуа, билеты расходятся, как по звонку. В этот же раз всё было медленнее, чем в случае с Кличко и Паркером. Люди подходят ко мне и спрашивают о бое Энтони с Уайлдером. Я говорю им, что Джошуа для этого должен пройти Поветкина. В ответ же мне говорят, что Джошуа победит нокаутом, и обещают приехать в апреле на бой с Уайлдером.

Если бы Поветкин на пресс-конференции совершил бы какую-то провокацию, то все билеты были бы распроданы сразу. Как бы то ни было, на «Уэмбли» будет 80 тысяч зрителей, и у нас остаются наиболее дорогие билеты», — приводит слова Хирна The Guardian.

Напомним, встреча Энтони Джошуа — Александр Поветкин состоится 22 сентября.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
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