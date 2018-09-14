Башир дал прогноз на бой Джошуа - Поветкин

Известный американский специалист Джеймс Али Башир, работавший в свое время с такими звездами бокса, как Владимир Кличко и Александр Усик, в интервью BWTM Sports поделился своими ожиданиями от боя британского супертяжеловеса Энтони Джошуа с россиянином Александром Поветкиным:

"Я считаю Джошуа безусловным лидером супертяжелого дивизиона, но я не думаю, что он разберется с Поветкиным за пару раундов. Если и будет нокаут, то в поздних раундах. Поветкин - стойкий боец, он хорошо держит удар, так что бой может пройти и всю дистанцию.

Насколько опасен Поветкин для Джошуа? Поветкин - панчер, так что он всегда опасен. Он будет опасен с первой минуты первого раунда до последней минуты последнего. Так что Джошуа нужно будет позаботиться не только о своих атакующих действиях, но и о защите. Я думаю, что Джошуа будет хорошо готов к этому бою - опыта у него уже достаточно", - сказал Джеймс Али Башир.