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Промоутер Усика назвал главную причину перехода в супертяжелый вес

Александр Красюк
12:59 Сегодня Телеграф
xsport.ua

Новости спорта: Украинец Александр Усик точно перейдет в супертяжи после поединка с Белью.

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 11 КО) Александр Красюк в очередной раз подтвердил, что после боя против Тони Белью (30-2-1, 20 КО) украинец точно перейдет в супертяжелый вес, и назвал главную причину такого решения. Об этом промоутер рассказал в интервью Boxing.ua.

«Он добился всего, чего может добиться боксер в своей весовой категории. Оставив его в крузервейте, мы потеряем, прежде всего, спортивную мотивацию. Никому от этого не будет лучше: ни ему, ни нам, ни любителям бокса.

Получив все в этой весовой категории, Усик отправляется в новую в роли начинающего. Супертяжелый вес – абсолютно новый опыт для него. Он выступал в супертяжелом весе в WSB, боксировал с большими ребятами, профессионалами. Плюс-минус понимание есть, но на таком уровне с профессионалами высшего эшелона еще не боксировал. Многому придется научиться, многое поменять, изменить и добавить, включая и вес».

Бой Усик – Белью может состояться 10 ноября в Манчестере. Украинец является абсолютным фаворитом встречи.

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Новости спорта, Александр Красюк, Александр Усик, Бокс, Новости бокса, Тони Белью.
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