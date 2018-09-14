Власти Детройта решили снести зал, где начинал свою карьеру легендарный тренер Кличко

Власти Детройта приняли решение снести здание знаменитого тренировочного зала Kronk Gym, разрушенное пожаром в прошлом году. Муниципальный центр Kronk Recreation Center был построен в 1921 году, а в мире бокса он стал известен с 1970-х годов прошлого века, когда там стал работать Эммануэль Стюард.

В конце 2006 года власти приняли решение закрыть зал, так как средств городского бюджета и собственных доходов не хватало даже на содержание, не говоря уже о реконструкции, пишет Allboxing. - Воспитанниками Kronk были такие прославленные чемпионы мира, как Томас Хирнс, Майк Маккалум и Майкл Мурер. Также в свое время здесь тренировались абсолютные чемпионы мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд, экс-чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя и бывший чемпион WBC и WBO в среднем весе Джермен Тейлор.

В настоящее время в Детройте, правда в другом районе, функционирует зал бокса с таким же названием.