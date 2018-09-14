Сондерс считает, что Головкин сможет победить Альвареса только нокаутом

Чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс считает, что 15 сентября в бою с Саулем "Канело" Альваресом чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин может добиться справедливого исхода боя только победив нокаутом, так как судьи не отдадут ему победу.

"Головкину нужно быстро перейти к активным действиям, и, возможно, рискнуть проиграть пару раундов, потому что, на мой взгляд, он может победить только нокаутом, — сказал Сондерс в интервью ringtv.com. — Это существует в боксе и никуда еще долго не денется. Я думаю, Головкину нужен нокаут, чтобы к нему отнеслись справедливо".

"Я считаю, что Головкин выиграл первый бой с разницей в три или четыре раунда, что вполне достаточно, — продолжил Сондерс. — Я искренне считаю, что Головкин честно победил, а Альварес проиграл. Но иногда важно не то, что ты знаешь о боксе, а то, кого ты знаешь. Ты рискуешь жизнью каждый раз, выходя на ринг, и наградой должно быть справедливое судейское решение".