Экс-соперник Кличко Чарр нацелился на бой с Джошуа

По словам спортсмена, в случае победы он намерен добиваться поединка с чемпионом по версии WBA Super Энтони Джошуа.

"Чувствую себя очень сильным. Я провёл бой с Устиновым спустя пять месяцев после операции на бедре и уже привык к новым ощущения. Сейчас всё совершенно иначе, я стал новым бойцом. Теперь я бью гораздо сильнее, ведь на протяжении всей карьеры я не мог вложиться в удар полностью.

Вскоре я хочу получить бой с Энтони Джошуа. Он называет себя чемпионом WBA Super. Что ж, ему нужно доказать, какой он супер. Все мы знаем, что чемпион может быть только один. Потому считаю, что если я побью Окендо, а Энтони победит Поветкина, нам нужно будет выяснить, кто настоящий чемпион. Вы всё увидите на ринге. После этого я встречусь с победителем боя Уайлдер — Фьюри и завершу карьеру абсолютным чемпионом", — приводит слова Чарра BoxingScene.