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Британский боксер Прайс: Беллью станет лучшим соперником в карьере Усика

Дэвид Прайс
18:52 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм

Новости спорта: Дэвид Прайс рассказал, чего ждет от боя Александр Усик - Тони Беллью.

Британец Дэвид Прайс считает, что Александру Усику в поединке с Тони Беллью будет сложнее, чем с Муратом Гассиевым. Боксер отметил, что ждет интригующего и интересного боя.

"Это замечательный бой для Беллью. Ему нечего терять. Единственное, что может быть неблагоприятным исходом - это разгромное поражение для него в одностороннем поединке. Но я уверен, что так не будет.

Беллью станет лучшим соперником в карьере Усика, даже несмотря на то, что украинец невероятный боксер. Гассиев не знал, что делать уже после первого раунда, когда его встретила масса ударов.

Думаю, технически Беллью сильнее Гассиева. Тони выиграл свои последние десять поединков. Он не проигрывал с тех пор, как уступил Стивенсону и с каждым поединком набирался больше уверенности. Скорее всего, он чувствует себя непобедимым и считает себя фаворитом. Он будет очень уверен в себе. И раз он выдержал удары Хэя, то должен выдержать и силу Усика. Это будет интригующий и интересный бой", - цитирует Прайса BoxingScene.

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