Джошуа готов провести бой с Усиком

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил о своей готовности провести бой с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком, сопромоутером которого с недавних пор является промоутер Джошуа Эдди Хэрн.

"Эдди хороший промоутер. Если нужно будет драться с Усиком - будем драться с Усиком. Для меня это не проблема. Я знаю, что он хочет драться с Беллью, и Беллью хочет этого боя. Но если он нацелится на бой со мной - что ж, это будет круто!", - сказал Энтони Джошуа в интервью iFL TV.