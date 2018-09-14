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Джошуа готов провести бой с Усиком

Энтони Джошуа
23:08 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
boxingnews.com.ua
Фото: Твиттер Джошуа

Новости спорта: Энтони Джошуа прокомментировал возможность встретиться на ринге с Александром Усиком.

Чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа заявил о своей готовности провести бой с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком, сопромоутером которого с недавних пор является промоутер Джошуа Эдди Хэрн.

"Эдди хороший промоутер. Если нужно будет драться с Усиком - будем драться с Усиком. Для меня это не проблема. Я знаю, что он хочет драться с Беллью, и Беллью хочет этого боя. Но если он нацелится на бой со мной - что ж, это будет круто!", - сказал Энтони Джошуа в интервью iFL TV.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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