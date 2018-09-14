Усик - Беллью: где и когда состоится бой

Абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик и почетный чемпион мира по версии WBC в этой же весовой категории Тони Беллью подписали контракт на бой. Противостояние состоится 10 ноября в Манчестере, сообщает официальная страница промоутерской компании Matchroom Boxing в "Твиттере".

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Для Александра Усика этот поединок станет третьим в году. В январе он победил Майриса Бриедиса и вышел в финал турнира WBSS. В июле, в решающем поединке Всемирной суперсерии, он победил Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира. Что касается Беллью, то он предыдущий раз появлялся в ринге в мае 2018 года, когда нокаутировал экс-чемпиона мира в двух весовых категориях Дэвида Хэя.