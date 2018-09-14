Промоутер рассказал, почему Усик перейдет в супертяжелый вес

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, Александр Красюк, в очередной раз подтвердил, что после боя против Тони Белью украинец точно перейдет в супертяжелый вес, и назвал главную причину такого решения. Об этом промоутер рассказал в интервью Boxing.ua.

"Он добился всего, чего может добиться боксер в своей весовой категории. Оставив его в крузервейте, мы потеряем, прежде всего, спортивную мотивацию. Никому от этого не будет лучше: ни ему, ни нам, ни любителям бокса.

Получив все в этой весовой категории, Усик отправляется в новую в роли начинающего. Супертяжелый вес – абсолютно новый опыт для него. Он выступал в супертяжелом весе в WSB, боксировал с большими ребятами, профессионалами. Плюс-минус понимание есть, но на таком уровне с профессионалами высшего эшелона еще не боксировал. Многому придется научиться, многое поменять, изменить и добавить, включая и вес".