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Промоутер рассказал, почему Усик перейдет в супертяжелый вес

Александр Красюк
22:41 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
isport.ua
Фото: Скриншот

Новости спорта: Александр Красюк

Промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика, Александр Красюк, в очередной раз подтвердил, что после боя против Тони Белью украинец точно перейдет в супертяжелый вес, и назвал главную причину такого решения. Об этом промоутер рассказал в интервью Boxing.ua.

"Он добился всего, чего может добиться боксер в своей весовой категории. Оставив его в крузервейте, мы потеряем, прежде всего, спортивную мотивацию. Никому от этого не будет лучше: ни ему, ни нам, ни любителям бокса.

Получив все в этой весовой категории, Усик отправляется в новую в роли начинающего. Супертяжелый вес – абсолютно новый опыт для него. Он выступал в супертяжелом весе в WSB, боксировал с большими ребятами, профессионалами. Плюс-минус понимание есть, но на таком уровне с профессионалами высшего эшелона еще не боксировал. Многому придется научиться, многое поменять, изменить и добавить, включая и вес".

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