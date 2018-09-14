"Терять мне нечего": Беллью о бое с Усиком

"Для меня это невероятный вызов. Усик - один из самых опасных боксеров современности, его многие боятся. Говорят, что у меня нет шансов".

"Мне лично говорят, что Усик меня быстро уложит. Что ж, посмотрим. Во всяком случае, это точно будет самым сложным боем в моей карьере, тут сомнений нет".

"Однако в ринге мое признание заслуг соперника ничего значит не будет. Я не собираюсь стоять на месте и ждать, пока он бьет меня своими комбинациями".

"Все уверены в его победе, поэтому терять мне нечего. Я намерен сделать то, чего еще никто не делал. Намерен победить абсолютного чемпиона в крезервейте", - сказал Беллью.