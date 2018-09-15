Усик: Беллью сказал, что побьет меня

Сегодня было объявлено, что бой Александра Усика против Тони Беллью состоится в Манчестере 10 ноября.

«Я долго готовился к бою против Беллью, и рад, что мы наконец получили окончательную дату и место боя. Я очень жду встречи с ним именно в Великобритании», — цитирует украинца Boxingscene.com.

«Я уже серьезно продвинулся в подготовке к бою, моя команда ждет, что встреча перейдет в поздние раунды. Тони сказал, что побьет меня, и мне нравится такой его настрой. Но как он собирается побить того, кто невидим в ринге? Следовательно, 10 ноября я, как обычно, выиграю».

Александр Усик подходит к бою против Тони Беллью без единого поражения в профессиональной карьере и в статусе абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. В своем последнем бою в конце июля украинец деклассировал россиянина Мурата Гассиева.