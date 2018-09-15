Головкин жестко раскритиковал Альваресе перед боем

Чемпион мира WBC, WBA, IBO в среднем весе Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) прокомментировал стычку с Саулем Альваресом (49-2-1, 34 КО) после взвешивания перед их боем. Слова GGG приводит Omnisport:

«Я увидел, что Альварес — клоун и шоумен. Завтра вы увидите настоящую войну, это будет не обычный бой, это будет особая битва.

Я считаю, что многие мексиканцы, да и весь мир поддержат меня завтра, по меньшей мере 80 процентов зрителей. Думаю, что я вернусь домой с чемпионским поясом.

Первый бой был неидеальным для нас обоих. Это был тестовый поединок, но второй бой будет гораздо крупнее и интереснее. Я готов к бою. Я был готов в мае, в сентябре прошлого года, готов и сейчас. Сейчас это совершенно другой бой, другие эмоции, другая ситуация. Это не просто реванш, это очень крупный поединок».

Бой Головкин — Альварес состоится в ночь с 15-го на 16-е сентября в Лас-Вегасе. Накануне боя мексиканец заявил, что каждую ночь представляет, как нокаутирует своего будущего соперника.