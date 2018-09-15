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Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет

Смотрите фото (4)
Владимир Кличко расположился выше всех украинцев в рейтинге
20:24 Сегодня Телеграф
klitschko-brothers.com

Новости спорта: Портал Yardbarker составил рейтинг 25-ти лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий за последние 25 лет.

Легендарные украинские боксеры, многократные чемпионы мира в супертяжелом весе Виталий и Владимир Кличко вошли в топ-25 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий за последние 25 лет. Среди представителей «королевского дивизиона» украинские братья-чемпионы уступили только Ленноксу Льюису. В списке выдающихся бойцов последней четверти века нашлось место и Василию Ломаченко.

В топе оказались три украинца. Виталий Кличко занял 14-е место, Владимир Кличко – 10-е, а Василий Ломаченко расположился на 21-й позиции. По мнению авторов портала, лучший боксер мира за этот период – Мэнни Пакьяо. А в первой тройке, кроме филиппинца, оказались Флойд Мейвезер (второе место) и Бернард Хопкинс (третье).

«Виталий был одним из самых доминирующих супертяжеловесов в истории бокса. Он проиграл всего два боя, и то – из-за травмы и рассечений, выигрывая в каждом из них на момент остановки. Кличко-старший ушел из профессионального бокса на своих условиях и после впечатляющей серии побед, хотя он дрался с лучшими представителями дивизиона. Если бы не травмы, спровоцировавшие большой перерыв в карьере, Виталий мог бы стать лучшим супертяжем своей эпохи», - так авторы портала оценили карьеру Кличко-старшего.

«Идеально подготовленный в техническом плане Владимир Кличко был линейным чемпионом в супертяжелом весе в течении почти 10 лет. Возможно, в этот период дивизион не был слишком сильным, но не стоит забывать о двух вещах. Первая – Кличко-младший провел 18 успешных защит титула кряду (третий результат в истории). Вторая – поединок против Энтони Джошуа, который украинец провел в 41-летнем возрасте, несмотря на его поражение, показал, что доминирование Владимира в супертяжелом весе было вызвано не только лишь слабой конкуренцией», - это оценка достижений Кличко-младшего и его места в рейтинге.

Предельно лаконичными были авторы и в отношении Василия Ломаченко. «Если судить лишь по уровню мастерства и таланта, то украинский волшебник должен быть значительно выше. Но он все еще продолжает боксировать, улучшая свое невероятное резюме. Ему хватило всего лишь 12 боев, чтобы завоевать чемпионские титулы в трех весовых категориях. Всего за четыре года он победил четырех боксеров высочайшего класса – Гэри Рассела, Николаса Уотлтерса, Гильермо Ригондо и Хорхе Линареса. Вне всякого сомнения, на данный момент Ломаченко – лучший боксер в мире независимо от весовых категорий».

Фото: Инстаграм Ломаченко

Топ-25 боксеров вне зависимости от веса за последние 25 лет.

1. Мэнни Пакьяо

2. Флойд Мейвезер

3. Бернард Хопкинс

4. Рой Джонс

5. Рикардо Лопес

6. Леннокс Льюис

7. Оскар Де Ла Хойя

8. Хуан Мануэль Маркес

9. Марко Антонио Баррера

10. ВЛАДИМИР КЛИЧКО

11. Шейн Мозли

12. Феликс Тринидад

13. Андре Уорд

14. ВИТАЛИЙ КЛИЧКО

15. Джо Кальзаге

16. Роман Гонсалес

17. Эрик Моралес

18. Геннадий Головкин

19. Мигель Котто

20. Принц Назим Хамед

21. ВАСИЛИЙ ЛОМАЧЕНКО

22. Винки Райт

23. Костя Цзю

24. Теренс Кроуфорд

25. Сергей Ковалев

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