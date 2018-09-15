Головкин - Альварес: результаты взвешивания

Накануне своего реванша Геннадий Головкин и Сауль Альварес провели церемонию взвешивания. Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и IBO Геннадий Головкин показал вес 72,393 кг, в то время как Альварес оказался немного легче - 72,300 кг.

После взвешивания боксеры традиционно должны были сойтись в битве взглядов, однако из-за выпадов мексиканца в сторону казахстанца, эта процедура чуть не завершилась потасовкой.

Напомним, бой-реванше Головкин - Альварес состоится в ночь с 15 на 16 снентября в Лас-Вегасе.