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Головкин - Альварес: результаты взвешивания

Геннадий Головкин - Сауль Альварес
15:21 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер HBOboxing

Новости спорта: Состоялась официальная церемония взвешивания накануне боя Геннадий Головкин - Сауль Альварес.

Накануне своего реванша Геннадий Головкин и Сауль Альварес провели церемонию взвешивания. Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и IBO Геннадий Головкин показал вес 72,393 кг, в то время как Альварес оказался немного легче - 72,300 кг.

После взвешивания боксеры традиционно должны были сойтись в битве взглядов, однако из-за выпадов мексиканца в сторону казахстанца, эта процедура чуть не завершилась потасовкой.

Напомним, бой-реванше Головкин - Альварес состоится в ночь с 15 на 16 снентября в Лас-Вегасе.

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