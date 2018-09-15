Беллью назвал фаворита второго сезона WBSS в тяжелом весе

Британец Тони Беллью , бывший чемпион мира в первом тяжелом весе, сказал в интервью sportingnews.com, что считает фаворитом предстоящего второго сезона Всемирной боксерской суперсерии кубинца Юньера Дортикоса, который дошел до полуфинала в первом сезоне, но проиграл Мурату Гассиеву .

"На мой взгляд, это Дортикос, — ответил на вопрос о фаворите Беллью. — Я рассматриваю его и Бриедиса, и слегка склоняюсь в пользу кубинца, потому что он более оснащен. Недостаток опыта больших боев сыграл против Бриедиса в прошлом сезоне, и если он извлечет опыт из своих ошибок, он будет в числе фаворитов. Ходят слухи, что у него были проблемы с кистями. Это равный бой, если они оба будут в лучшей форме, но я склоняюсь в пользу Дортикоса".

Напомним, что жеребьевка четвертьфинальных поединков выглядит следующим образом:

Майрис Бриедис — Ноэль Микаэлян

Юньер Дортикос — Матеуш Мастернак

Кшиштоф Гловацкий — Максим Власов

Руслан Файфер — Эндрю Табити.