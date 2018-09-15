Красюк рассказал о главной опасности для Усика в бою с Белью

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (30-2-1, 20 КО), поделился ожиданиями от матча предстоящего поединка украинца против Тони Белью (15-0, 11 КО). Слова Красюка приводит BoxingScene. Сообщает ХСПОРТ.

«Эксперты не считают, что у Белью есть шанс на победу, но он не раз доказывал, что был аутсайдером не означает быть проигравшим. Этот бой не будет прогулкой для Усика. Это главный бой в карьере Беллью, ему нечего терять, что и делает его крайне опасным.

Не могу дождаться боя. Два львиных сердца столкнутся в поединке за звание абсолютного чемпиона. Это то чего ждет весь мир. Рад, что причастен к такому историческому событию».