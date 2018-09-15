"Многие фанаты недооценивают Тони": Хэй о бое Усик - Беллью

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй поделился мнением относительно шансов своего экс-соперника Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) в бою против обладателя всех титулов в тяжелом дивизионе Александра Усика (15-0, 11 КО), сообщает Xsport.

"У любого парня, старше 13 лет, есть шанс победить кого-то. Те, кто говорят, что у него нет шансов против Усика, были теми, кто говорил, что у Белью нет никаких шансов в поединке против Дэвида Хэя. Все говорили, что я слишком большой и слишком быстрый.

Я определенно вижу, что многие фанаты недооценивают Тони на свой страх и риск. Многие не верили в Тони, но он избил меня дважды. Никто не давал ему шансов выиграть титул в тяжелом весе, но он сделал это. Если кто-то и способен расстроить кого-то в статусе аутсайдера, так это Тони Беллью".

Бой Усик — Белью состоится 10 ноября в Манчестере.